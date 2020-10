‘Den Helder wil kunstenaar Rob Scholte kapotmaken’

De gemeente Den Helder wil kunstenaar Rob Scholte „volledig kapotmaken”. Dat stelden de raadslieden van Scholte woensdag bij de rechtbank in Alkmaar, waar zij de voorzieningenrechter vroegen een door de gemeente aangekondigde executieveiling van Scholtens kunstcollectie te verbieden.

Het kort geding is een nieuw hoofdstuk in een slepend conflict tussen Scholte en de gemeente over het voormalige postkantoor in de marinestad, waar de kunstenaar zijn museum en zijn atelier exploiteerde. In april 2018 liet de gemeente het pand met toestemming van de rechter ontruimen en legde ze beslag op de kunstcollectie die 8000 werken omvat.

De rekening ging naar Scholte, die niet betaalde. Door zijn stukken vanaf komende maandag onder de hamer te brengen, wil Den Helder behalve de kosten van de ontruiming ook die van de opslag van de collectie op hem verhalen.

Volgens de raadslieden van Scholte - zelf afwezig - gaat de gemeente hiermee buiten haar boekje. Het recht op executieverkoop van de collectie is volgens hen voorbehouden aan advocatenkantoor Friedberg & Mahn, dat de belangen van Scholte behartigt. De kunstenaar sloot hierover een deal, toen hij na de inbeslagname van de kunstwerken geen inkomsten meer had en geen advocaat meer kon betalen.

In de rechtszaal betoogden de advocaten verder dat er „geen enkele aanleiding” is voor een executieverkoop. Scholte en de gemeente waren volgens hen „in overleg” over een „ordentelijke verkoop” van de collectie, die veel meer zou opbrengen. Zij verweten de gemeente „tot niets bereid te zijn, zelfs niet tot het inlassen van een pauze. Er moet en zal geveild worden.” Gedwongen verkoop van de collectie betekent „de ondergang” van Scholte, zeiden ze. „Hij vecht hier voor zijn voortbestaan.”

De raadsvrouw van de gemeente stelde dat Den Helder heeft geprobeerd het geld op andere manieren terug te krijgen, maar dat dit niet is gelukt. Ze bestreed dat het advocatenkantoor de oudste rechten op executieverkoop heeft: „Die liggen bij de gemeente.” Ze verweet het kamp-Scholte geen zaak te hebben en alleen de executieverkoop te willen frustreren. „Dat is misbruik van recht.”

De zaak gaat woensdagmiddag verder. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak is.