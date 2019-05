Campagne moet universitaire taalstudie redden

Talenstudies zijn saai, weinig uitdagend en bieden geen kans op een goede baan. Niet dus. Om het imago van de universitaire talenstudies op te poetsen, is het Nationaal Platform voor de Talen een campagne gestart.

Al jaren lopen de aantallen taalstudenten in Nederland terug. Sommige studies moesten worden samengevoegd, andere geschrapt, zoals recent de afstudeerrichting Nederlandse literatuur op de Vrije Universiteit (VU). Dat moet anders, vindt Romy Veul (25), beleidsmedewerker bij het Platform. Samen met een communicatiebureau lanceerde het Platform de campagne ”Talenstudie voor jou”.

Wat houdt de campagne in?

„De campagne is bedoeld om studiekiezers, vooral vwo’ers uit de bovenbouw, te enthousiasmeren voor de talenstudies. We willen laten zien dat talenstudies inhoudelijk veel breder en interessanter zijn dan lijkt op basis van de taalvakken op de middelbare school.

Op onze website, Facebook en Instagram laten we studenten aan het woord die een talenstudie volgen. We proberen de verhalen zo herkenbaar mogelijk te maken voor vijftien- en zestienjarigen.”

Waarom is de campagne nodig?

„Het aantal taalstudenten daalt al jaren. Studies als Frans en Duits verkeren in zwaar weer. Talen als Portugees en Hongaars kun je in Nederland niet meer studeren. Het gevolg van de terugloop is een lerarentekort. Ook mensen uit het bedrijfsleven, de cultuursector en de wetenschap hebben de kennis van talenstudenten nodig, omdat zij veel buitenlandse contacten hebben.”

Hoe komt het dat de talenstudies in zwaar weer verkeren?

„Dat komt deels doordat de overheid en decanen bètavakken promoten. Het profiel Cultuur en Maatschappij heeft het imago van een pretpakket. Het zou niet uitdagend genoeg zijn. Daarom kiezen leerlingen minder vaak een talenstudie. Ze weten niet goed wat de baanperspectieven met een talenstudie zijn.”

Hebben talenstudies nog wel toekomst in Nederland?

„Ik denk dat ze juist nu toekomst hebben. We leven in een geglobaliseerde wereld. Het is steeds belangrijker om zaken met het buitenland te doen. In veel landen spreken mensen slecht Engels. Je bereikt meer als je de taal van een land spreekt.”

Ligt een deel van de oplossing op de middelbare school?

„Ja, daar zijn veranderingen mogelijk. We zijn bezig met het maken van lesmateriaal dat we op de website van het talenplatform willen aanbieden. Zo proberen we docenten te helpen om wetenschappelijke kennis en methoden in te zetten in hun lessen. We laten leerlingen bijvoorbeeld een literatuuronderzoek opzetten bij Nederlands. In de bovenbouw ligt de focus nog te veel op tekstverklaren, terwijl studenten in een studie Nederlands heel andere dingen doen dan dat.”

Wanneer is de campagne geslaagd?

„Dat is lastig te zeggen. Als zich komend collegejaar meer studenten aanmelden, weten we niet of dit door de campagne komt of door een andere reden. Het gaat ons om een imagoverandering. Ons doel is voor een groot deel bereikt als decanen op scholen uitdragen wat de waarde van een talenstudie is. Dat meer studiekiezers zo’n studie overwegen en een open dag bezoeken.”