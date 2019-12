Burgemeester Anneke Raven is drugsgebruik op festivals beu

Ze weigert een festival binnen haar gemeente, vanwege de drugs die bezoekers daar slikken. Burgemeester Raven van Hellendoorn stelt het gemak van xtc-gebruik op feesten aan de kaak.

Anneke Raven schrok zich een hoedje toen ze vorig jaar politiestatistieken onder ogen kreeg over drugsgebruik op Hardshock, een muziekfestival dat duizenden internationale bezoekers trekt. „De eerste twintig bezoekers die de politie via een speekseltest controleerde op drugsgebruik bleken allen drugs te hebben gebruikt”, vertelt de burgemeester (CDA) van Hellendoorn donderdagmorgen.

Het is haar een doorn in het oog dat festivalgangers met drugs in hun lijf de weg op gaan. „Dat is gevaarlijk. Vorig jaar bleek dat een feestganger betrokken was bij een dodelijk verkeersongeval.”

Niet alleen vanwege de verkeersveiligheid doet Raven het festival in de ban. Ook de strijd tegen drugscriminaliteit speelt mee. „In onze gemeente zijn we hard bezig om xtc-laboratoria op te sporen en drugspanden te sluiten. Intussen gebruiken bezoekers van sommige festivals massaal drugs. Dan moeten we nadenken over de vraag of we wel goed bezig zijn.”

Ravens partijgenoot, het Amsterdamse CDA-raadslid Boomsma, zei recent in het Reformatorisch Dagblad: „Festivalgangers die xtc-pillen slikken, spekken de kas van gewelddadige criminele bendes.”

Deelt u zijn opvatting?

„Als er geen vraag is, is er geen aanbod. Festivalgangers die drugs gebruiken, houden systemen in stand waarbij illegaal op grote schaal drugs worden geproduceerd. Als crimineel geld in de bovenwereld wordt gestoken, heeft dat een verwoestend effect op onze samenleving.”

De Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans pleitte er in augustus voor bezoekers op festivals te confronteren met billboards over de wereld achter drugsproductie. Op zo’n bord zouden afbeeldingen van een bij een criminele afrekening kapot geschoten auto kunnen worden geplaatst. Of foto’s van doodgeschoten mensen op straat.”

Ziet u wat in dat soort billboards op festivals?

„Ik ben geen marketingdeskundige, maar ik vrees dat die borden niet zo veel effect hebben. Op sigarettenpakjes staan allerlei akelige plaatjes, maar mensen blijven toch roken.”

Zou er op jongeren een sterker moreel appel moeten worden gedaan: blijf weg van drugs?

„Wij geven op scholen jongeren voorlichting over de gevaren van drugs en alcohol en besteden bijvoorbeeld ook aandacht aan mediawijsheid. Ja, ook ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten het goede voorbeeld geven.”

De festivalorganisator zegt in de Telegraaf overvallen te zijn door het besluit om het feest te weren. „Het is een utopie om te denken dat er geen drugs meer wordt gebruikt. Dat speelt ook in de plaatselijke kroeg in de binnenstad”, zegt een organisator.

Wat vindt u van die argumentatie?

Raven: „Ik vind die flauw. Toen het rookverbod voor de horeca werd ingevoerd, werden ook allerlei argumenten aangevoerd waarom dat rookverbod er niet zou moeten komen. Inmiddels is dat verbod breed geaccepteerd.”

Bestaat het risico dat bij een verbod op festivals drugsgebruik ondergronds gaat?

„Mensen zullen vast ook thuis drugspillen slikken. Maar dat is voor mij geen reden om de discussie over het zorgwekkende drugsgebruik op sommige festivals niet aan te zwengelen. En ik merk dat ik vanuit alle hoeken en gaten steun krijg.”