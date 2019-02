Brief naar omroep om vloeken Luizenmoeder

De Bond tegen vloeken heeft een brief gestuurd naar AVROTROS om het taalgebruik in de tv-serie De Luizenmoeder. Binnenkort start het nieuwe seizoen van de populaire tv-serie.

De Bond zegt de tv-serie leuk te vinden, maar bezwaar te maken tegen de gebezigde taal. „In de eerste beelden van seizoen twee van De Luizenmoeder wordt de naam van Jezus namelijk meerdere keren op een vernederende en respectloze toon genoemd. Dit wordt door een groot aantal mensen als pijnlijk, onnodig en kwetsend ervaren. Wij ontvangen daar regelmatig klachten over.”

In de brief wordt uitgelegd waarom mensen de vloeken als kwetsend kunnen ervaren. „Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als de naam van de persoon waar u zielsveel van houdt, degene die u altijd kan vertrouwen, of degene die er altijd voor u is, lacherig en met een sarcastische toon in het openbaar wordt vernederd? Veel christenen zien Jezus als hun redder, bevrijder, hun levensdoel en hun God. De naam van Jezus is voor christenen groter, krachtiger en heiliger dan wij mensen kunnen beseffen. U hoeft niet christelijk te zijn om dit te kunnen begrijpen en hiervoor respect en eerbied te kunnen tonen.”

Kritiek op grof taalgebruik in tv-serie De Luizenmoeder

AVROTROS laat in een reactie weten dat er aan de tweede reeks niks meer kan worden veranderd, omdat die al is opgenomen. De omroep denkt bovendien dat de klagers er anders over zullen denken als het reeds vrijgegeven fragmentje in zijn context wordt gezien. Verder regeren de „wetten van de satire” en wil de omroep geen censuur vooraf.

De Luizenmoeder: Spiegel van de samenleving