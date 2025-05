NVJ: persvrijheid in Nederland goed, maar staat wel onder druk

„Wat heb je nog te wensen, zou je denken. Maar wij maken ons wel degelijk zorgen over de persvrijheid in Nederland”, zegt Thomas Bruning van de NVJ. „Ontwikkelingen in het huidige kabinet, met name door sommige leden daarvan, zijn niet bepaald bemoedigend. Ze halen bijvoorbeeld uit naar de publieke omroep. En ook de manier waarop bijvoorbeeld minister Wiersma van Landbouw omgaat met het concept openbaarheid geeft te denken.” Wiersma blokkeerde onlangs een verzoek om openbaarmaking van emissiegegevens van boeren. Dat is „actief hinderen”, aldus Bruning.

Ook intimidatie van journalisten wordt niet minder, zegt hij. „Kortom: blij dat we in de hoogste regionen zijn geëindigd, maar genoeg voorbeelden die reden tot zorg zijn.”