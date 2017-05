Baby’s maken kennis met Mondriaan

Baby’s kunnen binnenkort kennismaken met het werk van Mondriaan in het Gemeentemuseum in Den Haag. Kunstfanaatjes organiseert hier op 11 juli een museumtour voor de allerkleinsten. De rondleiding is geschikt voor kindjes van vier tot achttien maanden.

Volgens Kunstfanaatjes is er in de Nederlandse kunstmusea nog geen aanbod voor deze jonge doelgroep. Als ze er al komen, gaan ze vaak mee met oudere broers of zussen. Terwijl baby’s en peuters ook van kunst kunnen genieten, aldus Brigitte Timmermans, oprichter van Kunstfanaatjes. Volgens haar legt een positieve museumervaring op jonge leeftijd een basis voor het hele leven.

Vanaf vier maanden kunnen kindjes vormen en kleuren onderscheiden. Het abstracte, kleurrijke werk in de expositie De Ontdekking van Mondriaan is dan ook geschikt voor de rondleiding, die Boogie Woogie, Baby! heet. Tijdens de tour, die voor openingstijd plaatsvindt, komen alle zintuigen aan bod. Wie erbij wil zijn, moet vooraf een kaartje reserveren.

De eerste rondleiding is een proef. Kunstfanaatjes wil vervolgens een landelijk programma maken.