Alblasserdam stimuleert burencontact in de straat

Een paar babysokjes brengen bij kersverse ouders. Of een bos bloemen dan wel een kaartje bij rouwenden. Dat gaat ”gangmaker” Edgar Veen (41) doen in de Polderstraat in Alblasserdam. Recent startte daar het project Lief- & Leedstraat.

De Stichting Welzijn Alblasserdam wil dit jaar van tien wegen in het Zuid-Hollandse dorp een Lief- & Leedstraat maken. De organisatie deed het idee op in Rotterdam.

Vijf doen er al mee. Edgar Veen, in het dagelijks leven uitvaartbegeleider, jaagt het burencontact in de Polderstraat aan.

Wie wonen er in de Polderstraat?

„Het is een vooroorlogse straat in Alblasserdam van 600 meter lang. Er wonen veel ouderen. De helft van de bewoners is van gereformeerden huize, de andere helft anders- of niet-gelovig.”

Sinds wanneer bent u gangmaker?

„Sinds een informatieavond in december over de Lief- & Leedstraat. Een buurman en ik besloten toen dit voor onze straat op te pakken. Omdat we de eersten waren, mochten we een nieuwjaarsborrel organiseren op kosten van de Stichting Welzijn Alblasserdam. Die borrel stelden we door omstandigheden uit. Nu organiseren we in september een buurtfeest in de Polderstraat, met een springkussen en wat eten op kosten van de stichting.

Ook kregen we 50 euro van de stichting voor een lief- en leedpot. We kwamen niet in actie, omdat er in onze straat nog geen sprake was van lief en leed. Na een geboorte gaan we bijvoorbeeld babysokjes brengen, na een overlijden een kaart of bloemen en bij nieuwe bewoners een welkomstkaart.”

Bent u al langer actief met burencontact?

„Ja, samen met die buurman. In 2016 organiseerden we een burendag –op verzoek zonder muziek– voor de bewoners van de Polderstraat. Dat was een groot succes: driekwart was aanwezig; iedereen had contact met elkaar. Eerder was de Polderstraat een niet heel sociale straat. Iedereen heeft het druk, groette elkaar wel, maar verder niet. Sinds de burendag stappen we makkelijker op elkaar af. De drempel is nu lager om iemand iets te vragen.”

Wat doen jullie nog meer om de sociale samenhang in de Polderstraat te vergroten?

„Na de burendag voerden we een buurtpreventie-app in. Ook verspreiden we een digitale nieuwsbrief.

Vorig jaar september organiseerden we spontaan een buurtfeest. Daar kwamen nog meer mensen op af dan twee jaar eerder. In december belegden we een koffieochtend voor ouderen.

Ook hebben we een aparte straat-app, bedoeld voor het lenen van gereedschap of het vragen om of bieden van hulp. Naar elkaar omkijken en de helpende hand bieden vinden we heel belangrijk. We zijn namelijk het hele jaar door búren van elkaar.”

