Advocaat Richard Korver: Opsporing kinderporno in bedroevende staat

Digitale opsporing van kinderporno bevindt zich in Nederland „in redelijk bedroevende staat.”

Die kritiek uit de Amsterdamse advocaat mr. Richard Korver, voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers. Hij reageert op het recente nieuws dat RTL Nieuws misbruikbeelden van honderden Nederlandse kinderen ontdekte op het verborgen deel van internet.

Het is Korver „al jaren een doorn in het oog” dat de overheid „veel te weinig doet” aan opsporing van makers van kinderporno. Veelzeggend is, stelt hij, dat internetwaakhond IWF vorige maand meldde dat bijna de helft van de afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op internet wordt gepubliceerd via Nederland. Dat de populariteit van Nederland te maken heeft met snel internet, wil er bij Korver niet zomaar in. „Ik heb me door experts laten vertellen dat die opgevoerde reden een broodjeaapverhaal is. Op meer plaatsen in de wereld is snel internet te vinden.”

Bij de politie heerst een „groot gebrek aan kennis” op het terrein van opsporing van digitale kinderporno, zegt Korver. „Zedenrechercheurs zijn niet per se digitaal onderlegd. De politie zou meer slimme ict’ers moeten hebben. Want we spreken over ernstige zaken. Mensen die kinderporno vervaardigen, maken zich schuldig aan seksuele uitbuiting van kinderen.”

Korver betwist de stelling van de politie dat kinderporno niet meer van internet te halen is. „Er zijn technieken waarmee je kinderporno wel degelijk van het web kunt halen. Amerika kent een systeem waarbij slachtoffers automatisch bericht krijgen dat materiaal van hen is opgedoken op internet. Daarop kan dan actie worden ondernomen.”