Actie historische zeilschepen op het IJmeer

Op het IJmeer voert de bemanning van circa 175 historische zeilschepen dinsdagmiddag actie. Ze willen dat er een noodfonds komt vanwege de coronacrisis. De schepen gaan bij het eiland Pampus voor anker en precies om 14.00 uur zullen ze massaal een noodsignaal laten horen. De chartervaart van zeilschepen die met passagiers binnenvaarttochten maken is door de crisis hard getroffen.

De hulpmaatregelen van het kabinet zijn voor de schippers niet toereikend, denkt schipper Joost Martijn. „De meesten van ons zijn hun bedrijven gestart uit liefde voor deze unieke schepen en ons prachtige vaargebied. Door hoge onderhoudskosten en het seizoensgebonden karakter staan de marges altijd al onder druk”, aldus Martijn. „Het is tot nu toe gelukt om onze imposante vloot in de vaart te houden. Maar nu weten we niet hoelang ons dat nog lukt.”

De schepen die meedoen aan de actie komen „uit alle windrichtingen”, waaronder Den Helder, Huizen, Workum en Kampen. De meeste kwamen maandag al aan in Batavia Haven in Lelystad. De vloot ligt straks letterlijk en figuurlijk voor Pampus. Dan zal een oorverdovend getoeter en lawaai te horen zijn. De organisatie Red de Hollandsche Zeilvloot noemt het een audiovisueel spektakel, dat aangeeft „dat de gedupeerde schippers zich niet zomaar gewonnen geven”.