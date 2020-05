„Kleinschalig concert niet op een hoop gooien met festival”

Laat kleine koren en muziekgezelschappen zo snel mogelijk weer repeteren en uitvoeren, vragen drie concertorganisatoren. In de amateurkoorsector wordt flink gediscussieerd over manieren van repeteren met anderhalve meter afstand. Er is vooral behoefte aan duidelijkheid.

Officieel is de regel: geen vergunningsplichtige evenementen tot 1 september. Omdat het daarnaast verboden is met meer dan drie mensen anders dan werkgerelateerd bijeen te komen, staan ook evenementen die geen vergunning nodig hebben voorlopig op de helling.

Reden voor een drietal concertorganisatoren uit de reformatorische muziekwereld om een brief te sturen naar minister Grapperhaus en de partijen CDA, SGP en ChristenUnie. Eelco Slingerland van organisatiebedrijf Flying Eagle is een van de afzenders. Kleinschalige concerten zijn volgens hem niet te vergelijken met massale evenementen als festivals. „Bij grote evenementen moeten bijvoorbeeld ook politie en hulpdiensten klaar staan. Maar er zijn zat kleine concerten, zeker in de christelijke achterban. Wat gaan we daarmee doen?”

Eelco Slingerland, eigenaar van organisatiebedrijf Flying Eagle. beeld Judith Leroy fotografie

Een andere reden voor de brief, die 20 april op de post ging, zijn de gederfde inkomsten van musici, vertelt mede-afzender Johan van Arnhem. Met zijn organisatiebedrijf ConsoloNL organiseert hij onder meer een orgelserie in de Bovenkerk in Kampen, jaarlijks in juli en augustus. „Die organisten missen nu inkomsten. Je kunt livestreams uitzenden, maar je blijft afhankelijk van giften. En die zijn bij lange na niet wat een musicus normaal verdient.”

Volgens Van Arnhem zouden de orgelconcerten in de Bovenkerk ook met de anderhalvemeterregel mogelijk zijn. „Normaal gaat er 1400 man in. Met afstand passen er nog makkelijk 100 tot 140 mensen in. Als je het publiek van tevoren een kaartje laat kopen via een QR-code kun je de verkoop bij honderd dichtgooien. In de kerk kunnen we mensen spreiden door een etiket op de stoelen.”

Johan van Arnhem van organisatiebedrijf ConsoloNL. beeld Johan van Arnhem

Behalve Slingerland, Van Arnhem en zijn compagnon Harm Beens schaarden zich diverse musici uit de christelijke koor- en muziekwereld achter de oproep: onder meer André van Vliet, Patrick van der Linden en Arjan Post. Mocht het ministerie versoepeling aankondigen, dan zou dat voor kamerkoren en instrumentale ensembles mogelijkheden bieden.

Dirigent Martin Zonnenberg gaat met zijn kleinkoor Concertino uit Sliedrecht liefst „zo gauw mogelijk” weer aan de slag. Hij denkt echter dat 1 juni aan de vroege kant is. „Ik ga uit van 1 september.” Het koor –30 man– heeft bij een positieve reactie vanuit het ministerie de mogelijkheid op de repetitielocatie in een wijde cirkel te staan.

Ewald Mauritz, voorzitter van instrumentaal ensemble Intermezzo uit Gouda, heeft „nog geen idee” hoe de repetities er straks uit komen te zien. Ook bij een positief bericht vanuit het ministerie verwacht hij terughoudend te blijven. „Zeker voor binnen repeteren. We oefenen in een kleine ruimte in een school. In theorie is het mogelijk om met zeventien spelers afstand te houden, maar is binnen in een relatief kleine ruimte repeteren wel veilig?”

Zowel Van Arnhem als Slingerland benadrukken dat inkomsten voor de musici niet ten koste mogen gaan van de veiligheid van uitvoerenden of publiek. De discussie over wel of niet repeteren en hoe veilig zingen is, woedt ook op Facebook voort. In de speciaal opgerichte groep Koor en Corona schieten de meningen dagelijks voorbij. Ondertussen werkt Koornetwerk in opdracht van het ministerie van OCW aan een protocol voor repeteren en concerten geven in de anderhalvemetersamenleving.

Waar vooral behoefte aan is: duidelijkheid. Slingerland: „Is dit tijdelijk of het nieuwe normaal? En als het blijvend is, heeft dat veel gevolgen: grotere koren kunnen niet meer samen optreden, kaarten worden veel duurder. Dus kan een groot deel van de mensen niet meer naar een concert komen. Het is de vraag of je dat moet willen als samenleving.”

Donderdag gaat de Tweede Kamer opnieuw in debat over de coronacrisis. De SGP heeft aan de briefschrijvers toegezegd het kabinet dan te vragen om aan de muzieksector duidelijker perspectief te bieden voor de komende maanden.