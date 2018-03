Geert Bierling geniet van ‘zijn’ Doelenorgel

Wie de Grote Zaal van de Doelen in Rotterdam binnenstapt, kan niet om het Flentroporgel heen. Het breed opgezette instrument beslaat bijna de hele wand achter het podium. Op 28 maart is het vijftig jaar geleden dat het vierklaviers orgel in gebruik werd genomen.

Geert Bierling viert dit door op deze dag om ’s morgens negen uur een concert te geven. Voorafgaand is er een ontbijt, waarbij de stadsorganist ook zijn gezicht laat zien.

Bierling houdt van ‘zijn’ Flentroporgel. „Na de opknapbeurt van Flentrop zo’n tien jaar geleden klinkt het orgel ronder en is het karakterverschil tussen de zeventig registers groter. De scherpe kantjes zijn van de mixturen af en de tongwerken klinken voller en krachtiger.”

De mechanische tractuur beschouwt de stadsorganist van Rotterdam als een minpunt. „Als ik drie klavieren aan elkaar koppel, moet ik per toets een gewicht van 4 ons naar beneden drukken. Met een elektrische tractuur was de speelaard veel lichter geweest en had ik een vrijstaande speeltafel op het podium kunnen zetten.” Bierling wil niet te lang bij dit punt stilstaan: „Het orgel is een heerlijke kleurdoos, die mij uitdaagt het onderste uit de kan te halen.”

Bierling twijfelt er niet aan: ondanks het bijzondere tijdstip zullen ook nu veel orgelliefhebbers plaatsnemen in de Grote Zaal. Na zijn benoeming tot stadsorganist heeft hij het Flentroporgel weer op de kaart gezet. Jaarlijks verzorgt hij ten minste vier lunchconcerten op een doordeweekse dag en acht orgelrecitals op zaterdagmiddag. Die concerten zijn bijna allemaal gratis toegankelijk. Ze trekken een breed publiek uit Rotterdam en omstreken, per concert gemiddeld 500 mensen.

Aanvankelijk trakteerde Bierling hen op transcripties en orgelliteratuur. Dit voorjaar tapt hij ook uit een ander vaatje: „Ik hoop eigen koraalbewerkingen te laten horen van enkele psalmen en de lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon.”

De stadsorganist heeft veel respect voor zijn voorganger, Doelenorganist Arie J. Keijzer. „Hij gaf veel concerten en voerde onder andere alle werken van Bach en Franck op het Doelenorgel uit. Niet zelden zaten er dan 1200 mensen in de Grote Zaal. Nadat Keijzer in 1987 vertrok, was het echter gedaan met de orgelconcerten.”

Inmiddels geldt het instrument van Flentrop als het Nederlandse zaalorgel waarop veruit de meeste orgelconcerten worden gegeven. „Mede dankzij de positieve opstelling van de directie van de Doelen en van hoofd programmering en orgelfan Neil Wallace.”

Deze zomer voert Flentrop groot onderhoud uit aan de chamades, de horizontaal geplaatste Spaanse trompetten. „Ze zijn nog nooit schoongemaakt. Sommige pijpen zijn verzakt en geven bijgeluiden. Ik verwacht dat de chamades straks weer de kroon van de orgelklank zullen vormen.”