Populair-klassiek concert vanuit studio Vuren

Vrijdagavond 19 juni verzorgt Flying Eagle een uitzending van een populair-klassiek concert.

Aan het concert werken André van Vliet (concertorgel), Jan Lenselink (vleugel), Mark Wester (slagwerk), Noortje van Middelkoop (panfluit) en Arjan & Edith Post (trompet) mee.

Op het programma –dat als thema heeft ”Van Bach tot heden in een nieuw jasje”– staat muziek van onder anderen Bach, Boëllman, Jan Lenselink, Noortje van Middelkoop en Jan Peter Teeuw.

Het concert, dat eerder is opgenomen in de studie van ATG Audiovisueel in Vuren, is vrijdagavond om 20.30 uur via YouTube te beluisteren.

www.flyingeagle.nl