Podcast ‘Bij ons thuis’: Ds. F. van Binsbergen over echtheid in de opvoeding

Echt zijn, wie wil dat niet? Toch valt het niet altijd mee als opvoeder. Je wilt het goede voorbeeld geven, maar blijkt zelf missers te maken. Geef je die toe, of ga je door alsof er niets gebeurd is?

Kwetsbaarheid is nodig, wil je werkelijk contact maken met je kind. Zijn er ook grenzen aan kwetsbaarheid? Je bent immers niet het maatje, maar de opvoeder van je kind? Mariska Dijkstra-Wolters spreekt in een nieuwe aflevering van de opvoedpodcast ‘Bij ons thuis’ (seizoen 2) met ds. F. van Binsbergen. Als vader van vijf kinderen weet hij dat kinderen opvoeden niet maakbaar is. Hij pleit voor echtheid in de opvoeding. De Hersteld Hervormde predikant uit Schoonrewoerd weet vanuit zijn eigen jeugdervaringen wat werkelijk indruk maakt. Maar dat dit ook een prijs heeft. Een blik in het hart, vanuit de praktijk.

