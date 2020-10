Marleen Vos over bidden met kinderen

„Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe.” Duizenden christelijke kinderen leerden dit kindergebed. De kleine handjes gevouwen op de dekens, of in de vertrouwde handen van vader of moeder. Vertederend, de overgave van een kind. Waarom is bidden met kinderen belangrijk?

Als juf en jeugdwerkadviseur was ze jarenlang actief in het kinderwerk. Mariska Dijkstra spreekt daarover met Marleen Vos – van Aalst. Vele jaren bad ze met kinderen in de klas en luisterde naar hun vragen bij de Bijbelvertelling. Nu bidt ze met haar eigen kind. Wat vindt ze belangrijk ten aanzien van bidden met kinderen? Marleen reageert onder andere op vragen van luisteraars rondom dit onderwerp in de Podcast ‘Bij ons thuis’.



