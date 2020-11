Stress en somberheid slaan toe bij student

De coronacrisis hakt in op het welzijn van studenten. Stress en somberheid slaan toe onder deze groep jongvolwassenen die grotendeels zijn aangewezen op onlineonderwijs, laat nieuw onderzoek zien.

Ruim de helft voelt zich eenzamer dan voor de pandemie. Zo’n 45 procent zegt somberder te zijn, 40 procent kampt met meer stress en 56 procent heeft meer moeite met concentratie. Het percentage studenten met matig tot ernstige depressieve klachten ligt 10 procent hoger dan in de periode voor de coronacrisis; angstklachten namen met 5 procent toe.

Studeren, slapen en stage lopen op 12 vierkante meter

De uitkomsten van een enquête –verspreid onder bijna 87.000 studenten van vier universiteiten– werden vrijdag gepresenteerd. De vragenlijst van Caring Universities werd door 10 procent van de studenten ingevuld. De onderzoekers wijzen erop dat psychische problemen bij studenten volgens wetenschappelijk onderzoek kunnen leiden tot studievertraging en uitval, en op lange termijn een negatief effect kunnen hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.

Vertraging

Veel studenten vrezen voor de gevolgen van de coronacrisis. Meer dan een kwart van de respondenten verwacht studievertraging op te lopen. De onlinelessen hebben volgens 43 procent een negatief effect op hun studie. Ook zegt ruim een derde geen stage te kunnen lopen. Op de lijst met grootste zorgen staat studievertraging (driekwart) met stip bovenaan. Daarna volgt de besmetting van dierbaren (58 procent) en financiële gevolgen (een kwart).

„We wisten al dat corona veel impact heeft op het mentale welzijn van studenten, maar toch is de hoogte van de cijfers schokkend”, vindt Dahran Çoban, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). „Wachten op actie is iets wat we ons niet meer kunnen permitteren: studenten hebben nu duidelijkheid nodig.” Het ISO pleit voor meer fysiek onderwijs.

Çoban: „Ik ben bang dat de fysieke afstand tot anderen maakt dat studenten zich geen raad weten met psychische klachten. Het is nu niet mogelijk om een docent of studiebegeleider aan het jasje te trekken.”

Coronaregels

Het onderzoek bevestigt niet het beeld dat studenten de coronaregels massaal aan hun laars lappen. Bijna de helft geeft aan thuis in quarantaine of isolatie gezeten te hebben. Ook hebben bijna alle studenten hun dagelijkse activiteiten aangepast sinds de uitbraak van het coronavirus.

Bevolkingsonderzoek toonde eerder geen toename van psychische klachten onder studenten aan. Studentenpsychologen signaleerden wel een stijgende hulpvraag sinds de coronacrisis. „Onder studenten heerst sterk het gevoel dat het licht aan het eind van de tunnel niet meer zichtbaar is”, zei Cordina Mourits, lid van de studentenraad van de Christelijke Hogeschool Ede, deze week in het Reformatorisch Dagblad.