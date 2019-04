Energiebespaarfonds helpt vergroening woningen

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft in het eerste kwartaal van 2019 al 2323 Energiebespaarleningen verstrekt voor een totaalbedrag van 39,8 miljoen euro voor het verduurzamen van woningen in Nederland. Het gros van de woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (vve) besteedde de financiering aan hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen.

In totaal verstrekte het fonds, sinds de oprichting in 2014 op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ruim 17.900 leningen aan particuliere huizenbezitters en verenigingen van eigenaars. Daarmee worden ruim 23.800 woningen vergroend.

De kwartaalcijfers zijn een „grandioos begin” van het nieuwe jaar, aldus fondsmanager Heleen Plante woensdag. „Aan de stijgende lijn in de aanvragen te zien, neemt de behoefte aan verduurzaming toe.”

Het Energiebespaarfonds helpt volgens Plante bij de realisering van de klimaatdoelstellingen. Plante: „We spelen in op de vraag van de ministeries en de behoefte van woningeigenaren in ons aanbod van leningen.” Financiering van laadpalen voor elektrische auto’s voor vve’s, voegt het fonds, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, binnenkort toe aan het aanbod.

De fondsmanager signaleert een toenemende behoefte van mensen om hun woning aardgasvrij te maken, door bijvoorbeeld een warmtepomp te installeren. Tot eind maart vroegen 50 mensen financiering aan om hun nog op te leveren nieuwbouwwoning –ontworpen met gasaansluiting– gasloos te maken.

Met ruim 113 miljoen euro aan verstrekte Energiebespaarleningen was 2018 een „recordjaar”, aldus het fonds. Dit bedrag is evenveel als in 2016 en 2017 samen. De gunstige voorwaarden, zoals een lage rente en boetevrij vervroegd aflossen, maken de lening aantrekkelijk voor huiseigenaren en vve’s, zegt Plante. Dat is volgens haar anders bij de meeste banken. „Banken komen wel steeds meer met oplossingen, maar amper voor vve’s. Het Energiebespaarfonds is een van de weinige partijen die energiebesparingsmaatregelen bij vve’s financiert”, zegt Plante.

600 miljoen euro

Het fonds heeft inmiddels een fondsvermogen van 600 miljoen euro. De Rabobank stelde 100 miljoen euro beschikbaar en ASN bank 25 miljoen. De Council of Europe Development Bank stortte 250 miljoen euro in de geldpot. BZK droeg bij met 115 miljoen euro.

Ook de provincies Overijssel en Drenthe en de gemeente ’s-Hertogenbosch subsidiëren de bespaarlening voor hun inwoners. Met resultaat, want zo verstrekte het fonds het grootst aantal leningen in 2018 in Overijssel, blijkt uit het jaarbericht van 2018.

Mede door de samenwerking met provincies en gemeenten weten mensen steeds beter de weg te vinden naar het Energiebespaarfonds, zegt Plante. Aanvragen die uiteindelijk een leningsovereenkomst niet halen, zo’n 30 procent van het totaal, betreffen meestal uitval omdat de aanvrager afziet van de investering. Daarnaast komen mensen met teveel financiële schulden niet in aanmerking.

Soms past de aanvraag niet bij het doel van de Energiebespaarlening. Plante: „Zonnepanelen financieren wij niet als die op een niet-geïsoleerd dak komen. Het is de bedoeling dat mensen energie gaan besparen. Puur en alleen zonne-energie opwekken is onvoldoende.”

Momenteel onderzoekt het Rijk of woningeigenaren met te weinig financiële draagkracht, ook geholpen kunnen worden. Op termijn moeten namelijk alle huiseigenaren hun woning isoleren en van duurzame warmte voorzien. Volgens Plante kan het Nationaal Energiebespaarfonds een helpende hand bieden. „Het fonds heeft zich de afgelopen jaren bewezen met een sterk aanbod voor particulieren.”

