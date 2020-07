Oude hoesttablet zorgt voor minder sterfte aan corona

Een zestig jaar oud slijmoplossend middel dat zonder recept bij de apotheek of drogist is te krijgen, blijkt verrassend goed te werken bij ernstig zieke coronapatiënten. Het stofje, broomhexine, zorgt voor minder sterfte, minder ic-opnames en minder intubatie (beademing).

Dat ontdekten onderzoekers van de Iraanse universiteit van medische wetenschappen in Tabriz. Onlangs publiceerden ze de resultaten in hun universiteitsblad BioImpacts.

In een gerandomiseerde klinische studie, de gouden standaard voor medisch onderzoek, werden 78 deelnemers willekeurig verdeeld in twee gelijke groepen. De ene groep kreeg broomhexine –twee weken lang, drie keer per dag 8 milligram– in combinatie met de reguliere behandeling, de andere groep kreeg alleen dat laatste.

Vier weken na de ziekenhuisopname waren in de controlegroep vijf patiënten overleden, moesten elf patiënten naar de intensive care en negen patiënten aan de beademing worden gelegd. Daarentegen overleed niemand in de groep die broomhexine kreeg, hoefden er slecht twee op de ic te worden opgenomen en had er maar één mechanische ventilatie nodig.

Hoest

Daarnaast had de broomhexinegroep twee weken na opname duidelijk minder last van benauwdheid (3 procent versus 48 procent in de controlegroep), hoest (7 procent versus 40 procent) en lusteloosheid (7 procent versus 35 procent). Er was echter geen verschil in de ligduur: beide groepen lagen gemiddeld acht dagen na de start van de behandeling in het ziekenhuis.

Er werden geen vervelende bijwerkingen van het middel geconstateerd.

De auteurs van het artikel concluderen dat tijdige orale toediening van broomhexine de sterfte aan covid-19 verlaagt en een milder ziekteverloop geeft. „Broomhexine is een heel goedkoop, veilig en vrij beschikbaar medicijn in de meeste landen, dat makkelijk kan worden verstrekt in afgelegen en onderontwikkelde gebieden. Ondanks het relatief kleine aantal proefpersonen en ervaring met het middel bij slechts één onderzoekscentrum, zijn onze resultaten zeer bemoedigend.” De auteurs geven wel aan dat bevestiging door grotere klinische studies nodig is. „Met het oog op de huidige pandemie zou het een gamechanger kunnen worden met een enorme positieve impact voor zowel de publieke gezondheid als de wereldeconomie.”