Groter risico op miskraam na nachtwerk

Zwangeren die nachtdiensten draaien hebben mogelijk een hoger risico op een miskraam.

Dat blijkt uit een groot Deens onderzoek onder bijna 23.000 zwangere vrouwelijke zorgwerkers op basis van gegevens uit hun dienstroosters en ziekenhuisopnames na een miskraam. De resultaten werden maandag gepubliceerd in het tijdschrift Occupational & Environmental Medicine.

Zwangeren die twee of meer nachtdiensten draaiden in een week, hadden in de week erna een 32 procent groter risico op een miskraam vergeleken bij vrouwen die geen nachtwerk deden. De kans op een miskraam steeg naarmate het aantal (opeenvolgende) nachtdiensten per week toenam. De vrouwen waren tussen de 4 en 22 weken zwanger.

De link tussen nachtwerk en een miskraam was sterker na de achtste zwangerschapsweek.

De onderzoekers stellen dat de uitkomsten consequenties zouden kunnen hebben voor bedrijfsgeneeskundige regelgeving.