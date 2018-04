Fraai wandelgebied: de Weerribben, Overijssel. In alle jaargetijden. Op koude dagen kom je nauwelijks iemand tegen. In de zomer varen bootjes af en aan. Vanuit het dorpje Ossenzijl kun je via een smal pad langs het water richting Kalenberg lopen.

Het is een wereld van riet, rust en ruimte. Van krakende, houten bruggetjes, tjilpende vogels, wegspringende reeën. Op het smalle kronkelweggetje terug naar Ossenzijl tref je wel af en toe auto’s. Maar mooi blijft het.