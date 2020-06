Online: Van Instagrammable naar burgerlijk en terug

De eerste versoepelingen van het coronaregime zijn een feit, maar al te uitbundig kan er niet van de vrijheid worden genoten. Dit heeft ook online zijn weerslag. Voorheen toonden sociale media ons hoe de ander in hoogst eigen stijl een o zo boeiend leven leidde. Hoe moet dat als er weinig te beleven valt?

Een beetje Tiktokker of Instagrammer is niet voor één gat te vangen. Het levenslustige, blakende type –rijk vertegenwoordigd– blijft onverstoorbaar zelfportretten delen. De jonge globetrotter in ruste geniet op zijn stadsbalkon van het prachtige weer. Zongebruinde huid, hemdje, glaasje. Wie graag per vliegtuig buitenlandse stedentripjes maakte, plaatst nu foto’s van de Friese meren of de Kromme Rijn bij Utrecht. Rijtje uitbottende knotwilgen. Strakblauwe lucht. Hashtag netherlands.

Er zijn ook mensen die overvloedig foto’s delen van hun interieur. Samen met het klusgenre is woninginrichting altijd al een populair onderwerp op netwerksites zoals Instagram en Pinterest. Nu ieder de huismus in zichzelf ontdekt, doet men er nog een schepje bovenop. Wat oudroze hier, een vintage meubelstuk uit de jaren zeventig daar, een blauw behangetje zus en een retro lampje zo. Sticker erop: „BLIJF THUIS.”

De coronatijd verloste ons van de zogeheten ”fear of missing out” (fomo). Je hoeft niet meer bang te zijn dat jouw leven minder spannend is dan dat van een ander, want ieders leven is veroordeeld tot dezelfde saaiheid. Zelfs de grootste vijand van de burgerlijkheid zit braaf binnen, als een biedermeiertje in een tuttige vaas. Fomo maakte plaats voor een nieuwe bevoogding, waarbij gebruikers van sociale media optraden als elkaars politieagent. Wee degene die een loopje nam met de lockdown. Die werd aan de schandpaal genageld.

De onontkoombare advertenties haken handig in op de tijden-van. Mij wordt aangeraden een nagelnieuwe Volvo aan te schaffen. Vanuit huis, vanzelf. Daarvoor is een ”Stay Home Store” in het leven geroepen. Ik blijf thuis en houd de hand op de knip, fysiek en virtueel. Meer binnen mijn bereik zijn de droogbloemen, puzzels, asperges uit Otterlo (#supportyourlocals), vrijetijdskleding voor thuisblijvers, het kratje groenten („Wil je liever niet meer naar de supermarkt, maar wel goed eten van kleine boeren?”) en de vele mondkapjes. De snel uitgesleten frase „juist nu” is gelukkig nergens meer te bekennen.

Te verwachten valt dat, met de verdere versoepeling van de coronamaatregelen, het ‘oude normaal’ op sociale media even snel zal terugkeren als het halverwege maart verdween.