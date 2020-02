Online: Natuur is populair op Instagram

Het beeld dat mensen enkel nog naar een schermpje zitten te staren, behoeft nuancering. Soms zet de smartphone er juist toe aan om naar buiten te gaan. Pokémon Go is hiervan het bekendste voorbeeld. In 2016 liepen spelers als een kip zonder kop over straat. Ze zochten kleurige wezentjes die dankzij augmented reality (aangevulde realiteit) opdoken in het straatbeeld. Tenminste, op hun scherm. Die hype is overgewaaid.

Trends houden het langer vol. Opvallend is de populariteit van het onderwerp natuur op Instagram. De hashtag #nature behoort daar al jaren tot de meest gebruikte. Juist in een tijd waarin digitale techniek en vluchtige communicatie het leven beheersen, zoeken mensen rust en stilte in de natuur. Ze stappen stevig door op een onmetelijk en verlaten strand. Ze ploffen neer in de schaduw van een eeuwenoude eik. Even weg van alle verandering, efficiency, gemak en koude drukte van hun alledaagse leven. Dat lijkt paradoxaal en dat zou het ook zijn als men de smartphone thuis liet. Maar die gaat wel mee. Om de stappen te tellen, de gezondheid te monitoren, bereikbaar te blijven, de weg te wijzen en het natuurschoon vast te leggen.

De natuurliefhebber van vandaag ziet in een oogwenk of iets ‘instagrammable’ is. In een vloeiende beweging wordt dan de smartphone uit de zak getrokken en een serie kiekjes gemaakt, als een schot hagel. Het meest rake plaatje, met een filter nog wat opgekrikt, belandt op Instagram. Een uitputtende reeks hashtags completeert het geheel: #natuur #uitzicht #vroegevogels #voorjaarindelucht @natuurmonumenten. En laat dan de likes maar stromen.

Een ander voorbeeld van een door de smartphone gestimuleerde buitenactiviteit is geocaching. In Nederland zijn er tienduizenden caches (verstopplaatsen) met een ‘schat’, die je kunt vinden met behulp van gps. Er zijn talloze geocaching-apps. De sport is om zo veel mogelijk schatten te vinden. Dat houdt je van de straat, of in dit geval: op de straat.

Zelf was ik een tijdje fervent gebruiker van Strava. Een app die je een virtuele worst voorhoudt en je aanmoedigt je eigen sportieve records te verbreken. Dat ging nog wel, maar de concurrentie verslaan, dat viel tegen. Telkens bleek een ander net wat harder over de plaatselijke stuwwal te zijn geracet. Nu fiets ik zonder die app. En af en toe schiet ik een plaatje. Het ware #buitenleven.

Webredacteur Martijn den Hollander belicht in deze rubriek de wereld van de online media.