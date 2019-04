Knijpermandje van zeil naaien

Zodra het lente is en het zonnetje schijnt, hangt mijn was buiten aan de lijn. Heerlijk, de geur van buitengedroogde was.

Om die was op te hangen zijn een lijntje en wat knijpers nodig. Menigmaal heb ik me al gestoord aan mijn mandje met knijpers. Het mandje te klein, of de knijpers te veel, en altijd vallen er een paar op de stoep. Tijd voor een oplossing. Natuurlijk kan ik een nieuw en groter exemplaar kopen, maar er zelf een maken vind ik een stuk leuker. Van een tafelzeil in twee verschillende printjes naai ik een mand die lekker groot is. Zo groot, dat ik er haast nog knijpers bij zou kopen om ’m te vullen.

Door de ophanglussen aan de zijkant hang je de mand makkelijk met een knijper aan je wasrek of aan een haak aan de waslijn.

Wie z’n knijpers wel eens vergeet binnen te halen, kan in de bodem metalen ringen slaan, zodat er geen regenwater in het mandje blijft staan.

Wasknijpermandje

Benodigdheden: Twee stukken tafelzeil 35 cm x 100 cm in twee verschillende prints, bijpassend garen, 1 m biaisband, schaar en naaimachine.

Aan de slag

Knip twee stukken zeil van 35 x 35 centimeter van de print voor de buitenkant.

Leg de stukken met de goede kant op elkaar en knip er rechts- en linksonder een hoek van 8 x 8 centimeter uit.

Naai de zijkanten en de onderkant aan elkaar. De bovenkant en de uitgeknipte hoeken blijven dus open.

Vouw de naad van de onderkant tegen de zijnaad. Zo ontstaat er een nieuwe naad dwars op de andere twee naden. Stik die nieuwe naad door. Doe dat ook aan de andere kant. Keer het zeil; het mandje heeft nu een onderkant.

Herhaal voorgaande stappen met het zeil dat voor de binnenkant bestemd is. Dit zeil hoeft niet gekeerd.

Knip twee stroken van 12 x 20 centimeter; dit zijn de lussen aan de zijkant van het mandje. Vouw de stroken in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar en stik de lange kant door. Keer het zeil.

Schuif beide mandjes in elkaar en sla de randen naar binnen. Speld de randen vast en schuif de lussen ertussen. Stik op een centimeter van de bovenkant door.

Vouw het biaisband dubbel en schuif dit in de bovenrand van het mandje. Stik op de rand van het zeil het mandje nog een keer door; het biaisband zit nu vast.