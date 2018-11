Herfstnerven in klei

”Herfst, herfst wat heb je te koop? Duizend kilo bladeren op een hoop”, dat liedje leerde ik op de kleuterschool. En bladeren die zijn er, in alle soorten, kleuren en maten. Als je een boom in de achtertuin hebt, weet je er in het najaar alles van.

Het is de moeite waard om af en toe eens zo’n mooi geel-, rood- en oranjegekleurd blad op te pakken en van dichtbij te bestuderen. Zoek er een paar met duidelijk zichtbare nerven en maak er met zelfdrogende klei een leuk herfstpotje van. Makkelijk als pennenbakje op je bureau.

Benodigdheden

- zelfdrogende klei, 500 gram

- glazen fles of schaaltje

- olie

- deegroller

- keukenmesje

- bladeren

Aan de slag

- Verzamel verschillende bladeren met duidelijke nerf.

- Rol met een deegroller de klei uit tot een plak van ongeveer 5 mm. Doe dat op een vlak werkblad, bijvoorbeeld het aanrecht.

- Leg een blaadje op de klei en duw het erin, dat kan eventueel ook met de deegroller.

- Snij het blaadje met een keukenmes uit.

- Herhaal dit totdat je voldoende blaadjes hebt om de fles mee te bedekken.

- Snijd een rondje van de klei ter grootte van de onderkant van de fles.

- Smeer de fles dun in met olie, bijvoorbeeld olijfolie.

- Keer de fles om en leg het rondje op de onderkant van de fles. Modelleer daarna de blaadjes rondom de fles, zorg dat de onderkant van de blaadjes zeker 1 cm om de onderkant gevouwen is.

- Laat het geheel een paar uur drogen. Keer daarna om en haal de fles uit het kleiwerk, dankzij de olie schuift het makkelijk van elkaar. Laat de klei volledig uitharden en klaar is de pennenbak.

- Eventueel kun je de bladeren nog schilderen.

beeld AKO

Kleiboek

Funny Gummy is een soepele lichtgewicht foam klei, die helemaal hip is onder kinderen. Aan de hand van stap-voor-stapfoto’s wordt uitgelegd hoe je dieren, chipszakjes of een regenboog kunt maken met klei. Gummy Fun; uitg. Imagebooks Factory; ISBN 9789463333818; 9,95 euro.

beeld Kleishop.nl

Kleuren

Luchtdrogende klei is ook verkrijgbaar in diverse kleuren op kleishop.nl. Met magenta, blauw, geel en zwart is elke kleur te maken. Een pakje van 50 gram kost 3,65 euro. Bedoeld voor kleine projecten dus, gezien de prijs.