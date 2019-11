Feestversiering maken van een magazine

Al van jongs af aan ben ik dol op slingers en ballonnen. Die laatste zijn niet zo milieuvriendelijk, dus die halen we niet te vaak in huis. Maar voor slingers hoef je echt niet altijd de plasticvariant bij de prijsvechters te kopen. Met oud papier kun je de mooiste creaties maken om een feestje aan te kleden.

Dit magazine –dat vandaag z’n eerste verjaardag viert– kun je na het lezen natuurlijk in een persoonlijk archief doen, maar we gaan er maar van uit dat de meeste exemplaren in de papier- container belanden. Echter zo’n tijdschrift leent zich door de mooie kleurenvariatie ook goed voor een slinger of een papieren bloem om een feestje op te fleuren. Met liniaal, stanleymes en lijm recycle je in een avondje een magazine tot versiering. Ben je de slingers na dat ene feestje zat, dan kun je ze met een relatief gerust hart weggooien en voor het volgende partijtje gewoon weer een andere creatie maken.

beeld Jaco Hoeve

Bloem en slinger van papier

Benodigdheden: papier van magazine, liniaal, stanleymes, schaar, lijm, naaimachine, naaigaren en touw.

Aan de slag (bloem)

Snijd veertig stroken van 8 cm breed, dat is genoeg voor één papieren bloem.

Plak een strook op de korte kant dubbel met lijm. Houd het plakstrookje zo smal mogelijk. Doe dit met vijf stroken en plak die vijf op elkaar op de korte kant. Laat drogen, wasknijpers kunnen helpen de stroken bij elkaar te houden

Herhaal bovenstaande stap nog zeven keer.

Plak vier setjes van vijf stroken op de korte rand met een kleine plakstrook aan elkaar. Doe datzelfde met de overige vier setjes.

Lijm de twee delen in tegenovergestelde richting aan elkaar. Zowel op de korte kant als de lange zijdes.

beeld Jaco Hoeve

Aan de slag (slinger)

Vouw de cover van het magazine een aantal keren dubbel. Teken rondjes met behulp van een rond voorwerp, bijvoorbeeld een spuitbus. Knip de rondjes uit.

Stel de naaimachine in op een rechte en lange steek. Zorg dat de steekafstand niet te kort is want dan krijg je een perforatielijn die makkelijk scheurt.

Naai de cirkeltjes per tweetal aan elkaar. Er liggen daarbij dus twee rondjes op elkaar.

Vouw als laatste de rondjes een beetje uit elkaar.