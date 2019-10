Column: Sinterklazina

Het zou helemaal goed komen, dachten voorstanders van een traditioneel sinterklaasfeest. Met de aanwijzing van Apeldoorn als stad van de Sint, meenden ze een plaats getroffen te hebben die niet veel van nieuwlichterij rond het sinterklaasfeest moest hebben. Apeldoorn wordt immers niet voor niets de hoofdstad van de Veluwe genoemd.

Maar wat ging het allemaal anders. De eerste schrik was er al toen aangekondigd werd dat er in Apeldoorn geen Zwarte Pieten meer rond zouden lopen. De zwartste piet zou de roetveegpiet zijn. Voor de eerste keer in de geschiedenis zou de nationale viering van het sinterklaasfeest op zo’n belangrijk onderdeel dus afwijken van de vieringen in het verleden. Een belangrijk onderdeel ja, gezien de rechtszaken die nog steeds naslepen na het sinterklaasfeest van vorig jaar.

Maar er was meer. Eventjes na de verbanning van Zwarte Piet was er het nieuws dat Sint dit jaar niet per stoomboot maar per stoomtrein zou arriveren.

Het oude lied, dat zingt van de stoomboot die ginds aan komt varen, moest in allerijl hertaald worden. Gelukkig kunnen de woorden stoomboot en stoomtrein naadloos gewisseld worden.

De verwatering van dit nationale feest lijkt dit jaar nog sneller te gaan dan andere jaren. Hoelang duurt het nog voor de Sint per fiets vanuit Spanje aan komt rijden?

Daarbij weet iedereen dat de vernieuwingen niet stoppen bij de verbanning van de Zwarte Piet of de invoering van de sinterklaasfiets. Straks gaan de pepernoten in de ban, want die bevatten veel te veel suikers.

Om over marsepein nog maar niet te spreken.

En die stoomboten en stoomtreinen stoten vast ook onaanvaardbaar veel stikstof en CO2 uit.

En mag het sinterklaaspaard zijn giftige behoefte wel op straat blijven doen? Wat doet dat met het omgevingsmilieu?

Laat trouwens niemand denken dat het sinterklaasfeest bij de tijd is als de roetveegpieten straks geen pepernoten maar kleine tomaatjes of paprikaatjes gaan strooien. De totale transformatie is pas afgerond als tijdens de inhaalplechtigheideen zwarte, vrouwelijke Sinterklazina in een rood broekpak en zonder mijter en staf uit een Tesla stapt, omringd door druiven strooiende blanke emeritus-Sinterklazen

Je zou bijna naar dat moment gaan uitzien, als je maar héél zeker wist dat het debat dan eindelijk stopt.