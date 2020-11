Column: Pepernotenpaniek

Zeven miljard werden er verleden jaar in ons land van verkocht: pepernoten. Of beter gezegd: kruidnoten. Want zo heten ze eigenlijk.

Hoe dan ook, dit jaar is alles anders. De pepernotenindustrie is in paniek. Lichte paniek, maar toch. Een van de makers van het strooigoed verklaarde onlangs in de media dat klanten de kruidnoot in deze onzekere tijden in de winkels links laten liggen. Minder geld te besteden, minder impulsaankopen.

Helemaal geloven doe ik dat niet, trouwens. Onlangs zag ik namelijk een jonge moeder met een jengelende kleuter in een winkel langs de schappen struinen. We moesten op 1,5 meter afstand in een lange rij voor de kassa aanschuiven en de winkeluitbater had z’n kans gegrepen. Wetend dat moeders met hongerige kinderen minutenlang langs de rekken zouden schuifelen, had hij ze gevuld met snoep. En als een kind snoep ziet en een moeder moe is dan willen er nog wel eens wat zoete of kruidige waren in het karretje belanden. Zo ook in dit geval. De moeder was trouwens niet moe, maar iemand die blijkbaar had besloten haar kind tegen elke prijs tot een verwend schepsel op te voeden. Het ene na het andere snoepgoed werd gepakt, in de kar gelegd en er weer uitgehaald. Want het jongetje kon maar niet kiezen uit drie soorten. Waarna moeder ze maar alledrie kocht. Als dat geen impulsaankopen zijn, dan weet ik het niet meer.

Maar met de pepernoten gaat het dit jaar dus niet lukken. Er wordt namelijk ook te weinig over Zwarte Piet gediscussieerd omdat iedereen bezig is met corona. Want hoe meer gedoe over de zwarte knecht van Sinterklaas, hoe meer mensen blijkbaar geneigd zijn om pepernoten te kopen, las ik.

Toen ik over de in nood zijnde pepernoot hoorde, vroeg ik me af hoelang dit snoepgoed nog verkocht mag worden. En dan heb ik het niet over het exorbitant hoge suikergehalte van de kruidnoot. Van iedere 100 gram pepernoten bestaat namelijk 77 gram uit koolhydraten, waarvan 32 gram uit suikers. Dat zou inderdaad verboden moeten worden.

Nee, voor de suikerpolitie ben ik niet zo bang, maar wel voor de moraalpolitie. Doet dit strooigoed niet te veel denken aan ons foute verleden? Peper, kruiden, VOC... Ik zeg verder maar niets. Voor je het weet breng je iemand op een idee en moet niet alleen de negerzoen een andere naam krijgen, maar worden de peper- of kruidnoten helemaal uit het assortiment verwijderd. En hoe slecht ze ook zijn, dat zou ik best betreuren.