Column: Afluisteren

Het is een van de eerste regels die opvoeders hun kinderen meegeven: gesprekken van andere mensen mag je niet afluisteren.

Maar wat nu als die gesprekken je letterlijk komen aanwaaien als je, vanwege de coronamaatregelen, voor de deur van een discounter in de wachtrij staat?

Het overkwam me in de week waarin de Hemelvaartsdag viel. Ik was aan het wachten om toegelaten te worden tot een winkel in de stad. We stonden allemaal netjes op afstand van elkaar tussen strepen die op de weg geplakt waren. Voor me stond een vader met z’n zoontje en diens vriendje. Ik vind het schatten van leeftijden altijd moeilijk, maar ze waren de basisschool zeker nog niet ontgroeid.

En, ook dat is natuurlijk een inschatting: ze hadden geen enkel kenmerk tot de achterban van deze krant te behoren.

Zoontje: „Hebben we vrijdag na Hemelvaartsdag ook vrij?”

Vader: „Ja, zeker weten.”

Zoontje: „O lekker.”

Vader: „Weet je trouwens wat er op Hemelvaartsdag gebeurde?”

Zoontje, direct: „Toen ging Jezus naar de hemel.”

Vriendje: „En dan is het op die vrijdag na Hemelvaartsdag natuurlijk Pinksteren?”

Vader: „Nee, dat is pas tien dagen na de Hemelvaartsdag. Eerst Pasen, dan Hemelvaartsdag en dan Pinksteren.”

Vriendje tegen zoontje: „Maar jij gelooft toch niet echt in Hemelvaartsdag?”

Zoontje, aarzelend: „Nou, toch wel, hoor.”

Vriendje: „En gelooft je vader dat ook?”

Zoontje: „Ja, wel een beetje. Maar mijn moeder gelooft nog veel meer. Die gaat ook naar de kerk. Maar dat kan nu niet, door corona.”

Vriendje na een lange stilte: „Wij geloven ook. In de oerknal. Die is namelijk wetenschappelijk bewezen.”

Zoontje: „Nou, dat is echt onzin. Heb jij de bewijzen gezien?”

Vriendje: „Nee, maar dat zegt de meester op school. En op de tv zeggen ze het ook.”

Zoontje: „Ik zou er maar niet zo zeker van zijn. Mijn moeder zegt dat het allebei een geloof is. En dan geloof ik toch liever in Noach en die ark en zo.”

Dan is het wachten voorbij en mogen zij de winkel in terwijl ik nog buiten moet blijven.

Jammer. Ik had nog graag gehoord of ze ook wisten wat Pinksteren betekent.