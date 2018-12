„De kerken in Nederland zijn meer en meer bezig te buigen voor de gedachte dat homoseksualiteit ook binnen de kerken aanvaardbaar moet zijn.” De dertien ondertekenaars van de verklaring ”Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden” maken zich „zorgen over deze ontwikkeling.”

„Hiermee wordt de klem van overduidelijke Schriftwoorden ontweken, vaak onder druk van de assertieve homolobby”, aldus de verklaring, een initiatief van de Nederlands gereformeerde missioloog en Bijbelvertaler drs. Kees van der Ziel.

Een duidelijke Bijbelse positiekeuze is geboden, schrijft Van der Ziel, lid van de Nederlands gereformeerde kerk de Pelgrim in Ede. De verklaring formuleert daartoe vijf stellingen. „De stem van de Belijdende Kerk zoals die klonk in de zogeheten Barmer Thesen, in verzet tegen de natuurlijke theologie, mag ons tot voorbeeld zijn.”

De tweede stelling luidt: „Wij geloven en omarmen het leven door en het kruis dragen met Christus als de sleutel voor alle pastoraat. Dit belijden gaat in tegen een theologie die volledige levensvervulling in het hier en nu najaagt. Daarom verdienen homoseksuele broeders en zusters die in onthouding leven alle liefde en steun en respect.” Tegelijkertijd verwerpt de verklaring homohaat en discriminatie (stelling 4).

De ondertekenaars –onder wie dr. P. de Vries, prof. dr. G. Vleugels (Leuven) en dr. B. J. Spruyt– rekenen zich tot de „reformatorische en bijbelgetrouwe evangelische kring.”

