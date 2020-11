Tachtig zweepslagen voor Iraanse christen na drinken van avondmaalsbeker

Een Iraanse christen is zondag gestraft met tachtig zweepslagen. Hij was daartoe veroordeeld vanwege het drinken van wijn tijdens het vieren van het heilig avondmaal.

Dat meldde Article18, een Engelse organisatie die opkomt voor godsdienstvrijheid in Iran.

De straf is opgelegd aan Zaman Fadaee. Iran verbiedt moslims wijn te drinken. Voor de christelijke minderheden zijn er uitzonderingsbepalingen, maar bekeerlingen vanuit de islam worden niet als christen beschouwd.

Fadaee zit een celstraf uit voor het organiseren van huiskerken en het bevorderen van „zionistisch christendom.” Daarvoor was hij veroordeeld tot tien jaar cel, maar dat is in hoger beroep verlaagd naar zes jaar. Een vriend van Fadaee onderging een maand eerder al tachtig zweepslagen.

Daarnaast deed de Iraanse politie vorige week een inval bij twaalf christelijke gezinnen. De politie nam telefoons en laptops in beslag; niemand werd gearresteerd. De verwachting is dat de christenen binnenkort voor verhoring worden opgeroepen.