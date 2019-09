Synode GKV bracht vrouw in ambt in stroomversnelling

In zes op de tien vrijgemaakt gereformeerde kerken worden vrouwen toegelaten tot het ambt. „Een generatie terug was dat ondenkbaar.”

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) ging in 2017 akkoord met de benoeming van vrouwen in de ambten van predikant, ouderling en diaken. Het is opvallend dat 60 procent van de kerken in zo’n korte tijd de ambten openstelden, zegt woordvoerder ds. G. E. Messelink namens het deputaatschap man/vrouw in de kerk. „Maar dat betekent ook dat vier op de tien kerken dat niet deden. En een op de vijf gemeenten heeft echt moeite met de vrouw in het ambt. Dat is geen kleine groep. Die moet ook serieus worden genomen.”

Het synodebesluit bracht de vrouw in het ambt in een stroomversnelling?

„Dat kun je wel zeggen. Aan de andere kant stond het onderwerp al sinds 2005 op de synodeagenda. Vrouwen waren al werkzaam in het pastoraat, in de catechese en op tal van andere gebieden. Op veel plaatsen werd samengewerkt met Nederlands gereformeerde kerken die vrouwelijke ambtsdragers hebben. Dat leidde tot de vraag: wat betekent dit allemaal voor de invulling van de ambten? De huidige generatie ziet man en vrouw als gelijkwaardig en vindt het vaak heel natuurlijk dat ze in de kerk dezelfde taken vervullen.”

De helft van de kerken vindt het synodebesluit niet goed onderbouwd.

„Dat is inderdaad opvallend. Het laat zien hoe ingewikkeld dit dossier is.”

Je zou ook kunnen zeggen: de synode heeft haar werk niet goed gedaan.

„Ik denk niet dat je dat kunt zeggen. Het is geen primaire taak van een synode om exegeses bindend vast te stellen. Ze moet de kerkrechtelijke grenzen aangeven en kijken hoe bepaalde dingen in het kerkelijke leven ingevuld moeten worden. Ze zet in het licht van Schrift en belijdenis de koers uit.

Vrouw in ambt in meeste gkv’s

Je mag natuurlijk kritiek hebben op de onderbouwing, de gronden van het synodebesluit over vrouwelijke ambtsdragers. Misschien vinden sommige mensen dat de zogenoemde zwijgteksten in de brieven van Paulus er te bekaaid vanaf komen. Het is voorstelbaar dat de synode nog eens naar de onderbouwing van het besluit gaat kijken.”

Is het mogelijk dat de synode het vrouwenbesluit terugdraait?

„In theorie is dat mogelijk, maar ik denk niet dat het zover komt. Gezien de praktijk in veel gemeenten kun je dit besluit niet meer terugdraaien – als je dat zou willen.”

Wat betekent dat voor bezwaarde gemeenten?

„Voor- en tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers hebben elkaar serieus te nemen, want je wilt samen kerk zijn. Dat betekent dat zij met elkaar het gesprek moeten aangaan.”