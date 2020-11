Rechtszaak ds. Latzel trekt veel publiek

De rechtszaak tegen de Bremer predikant ds. Olaf Latzel is vrijdag onder grote belangstelling van de media begonnen. Ondanks de coronamaatregelen hadden zich buiten tientallen mensen verzameld.

Omdat tijdens de rechtszitting –die woensdag verdergaat– veel publiek werd verwacht, is een concertzaal in ”Die Glocke” afgehuurd, waar normaliter meer dan duizend mensen kunnen zitten. Vanwege de coronamaatregelen is dat onmogelijk. Ondanks de lockdown hadden zich volgens de Evangelischer Pressedienst (EPD) zowel binnen als buiten toch tientallen mensen verzameld. Ook waren er enkelen die buiten protesteerden tegen de 53-jarige Bremer predikant. Op sociale media werden bovendien filmpjes gedeeld waarop te zien is dat meerdere politiebusjes bij de rechtbank staan.

Ds. Latzel, die verbonden is aan de Sint-Martinigemeente in de Duitse Hanzestad, is door het openbaar ministerie van Bremen aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Een woordvoerster van de rechtbank liet tegenover de Duitse omroep ZDF weten dat woensdag mogelijk al een uitspraak verwacht kan worden.