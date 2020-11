Rechtbank Berlijn: huiszoeking restaurant christelijke eigenaresse was illegaal

De huiszoeking in een Berlijns restaurant van een christelijke eigenaresse, omdat zij Bijbelteksten vertoonde, was illegaal. Ook wordt de vrouw niet langer verdacht van volksopruiing.

Dat is het oordeel van het Landgericht Berlin, het Duitse gerechtshof in het district van Berlijn. De uitspraak van het Landgericht is in handen van de website katholisch.de.

Het openbaar ministerie (OM) startte in september een onderzoek tegen de 71-jarige Park Young-Ai wegens „volksopruiing.” Aanleiding was dat de Zuid-Koreaanse in haar restaurant ”Ixthys” een afbeelding had hangen met verzen uit Leviticus 18. Daarin staat onder meer: „Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.”

OM Berlijn start onderzoek naar christelijke eigenaresse restaurant wegens „volksopruiing”

Volgens het OM was sprake van „Volksverhetzung”, volksopruiing, mede omdat de tekst vanaf de straat zichtbaar zou zijn en het restaurant in een ”regenboogwijk” in Berlijn is gevestigd. Justitie doorzocht het restaurant en nam het paneel met de teksten mee.

Vrijheid

Die doorzoeking had geen rechtsgronden, oordeelt het Landgericht nu. Omdat er onvoldoende bewijzen waren voor volksopruiing, was ook niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor een huiszoekingsbevel.

Uit de uitspraak blijkt dat ook het OM zelf inmiddels van opvatting is veranderd over de zaak. Met het vertonen van de Bijbelteksten is niet voldaan aan de wettelijke criteria om van volksopruiing te kunnen spreken, zegt het OM nu. Justitie is van oordeel dat sprake is van een „geoorloofde uitdrukking van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en van meningsuiting.”

Daarnaast wijst het OM erop dat in het restaurant meerdere Bijbelteksten te zien waren. De eigenaresse zou haar christelijke overtuiging hebben uitgedrukt door het vertonen van de Bijbelcitaten. „Deze overtuigingen lijken –zeker met betrekking tot het omgaan met homoseksualiteit– wellicht niet meer van deze tijd”, is het OM van oordeel, maar daarmee is nog geen sprake van volksopruiing.

Intrekken

De advocaat van Park Young-Ai liet aan katholisch.de weten ervan uit te gaan dat het OM nu op korte termijn haar aanklacht tegen de vrouw zal intrekken en het onderzoek zal besluiten.

In Duitsland loopt momenteel ook de zaak tegen ds. Olaf Latzel. De predikant is aangeklaagd wegens volksopruiing vanwege uitspraken over homoseksualiteit. Tegen hem is een boete van ruim 10.000 euro geëist. De uitspraak in deze zaak wordt woensdag verwacht.

Rechtszaak ds. Latzel trekt veel publiek

Bremer rechtbank begint proces tegen ds. Latzel