Rabbijn Eisen in Nijkerk: Bidden is verbinding zoeken

Bidden is verbinding zoeken met God. Dat stelde rabbijn Chaim Eisen donderdag tijdens een Predikantendag van Christenen voor Israël (CvI) in Nijkerk. Vanuit de Joodse traditie werkte Eisen die gedachte verder uit.

Rabbijn Eisen is oprichter en decaan van Yeshivat Sharashim, een online Bijbelschool. Ook is hij verbonden aan het Orthodox Union World Center in Jeruzalem. Het thema van de studiedag was: ”Wij zullen naar het huis van de Heere gaan, Jeruzalem als plaats van gebed”. Onder het motto ”Ontmoet Israël” wil CvI komen tot een rijker verstaan van de Bijbel en van Gods weg met Israël en de volken.

Het eerste, theoretische, deel van de dag ging over gebed in algemene zin. Eisen zette uiteen welke vormen van gebed er in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen, waarbij hij twee kenmerken noemde die veelvuldig voorkomen in de gebeden. Het eerste is het doen van een verzoek aan God. De rabbijn gaf hierbij onder meer Numeri 21:7 als voorbeeld, waar het volk aan Mozes vraagt of hij tot God wil bidden om hen van de slangen te verlossen.

Zo’n verzoek kan tot gevolg hebben dat God Zijn besluit herziet, wat het tweede kenmerk is. Eisen verduidelijkte dit met Genesis 20:7, waar God in een droom aan Abimelech duidelijk maakt dat Hij Zijn besluit om hem te laten sterven wil herzien als Abraham voor Abimelech zal bidden.

Jona

Om niet de indruk te wekken dat het gebed uitsluitend bestaat uit een verzoek aan God, noemde rabbijn Eisen ook gebeden waarin geen verzoeken voorkomen. Zo bidt Jona vanuit de vis om hulp van God, zonder het verzoek om bevrijding uit de vis. Dat laat volgens de spreker goed zien wat het gebed in wezen doet: „het herstellen van de verbinding met God.”

Jona besefte in de vis dat hij fout zat toen hij voor Gods aangezicht probeerde te vluchten. Dat besef, aldus Eisen, zorgde ervoor dat Jona de verbinding met God herstelde en dat is volgens de rabbijn het grote belang van gebed.

Praktijk

Na het theoretische gedeelte verlegde de rabbijn de aandacht naar de praktijk van het gebed, want „abstracte kennis moet altijd leiden tot een praktische invulling.” Volgens Eisen kunnen christenen en Joden veel van Hanna leren op dit punt. Haar gebeden in 1 Samuël 1 en 2 bevatten twee kenmerken die ervoor zorgen dat zij „het meest praktische voorbeeld” is voor Joods bidden. In de eerste plaats bidt zij vanuit haar hart, wat iets zegt over de intentie van haar gebed. In de tweede plaats staat er dat haar lippen bewegen, wat erop duidt dat het gebed gaat om meer dan alleen in je hoofd bezig zijn met wat je bidt.

Hoe zit het met gebeden die niet verhoord lijken te worden? God hoort elk eerlijk gebed, aldus rabbijn Eisen, maar wij mensen hier op aarde zijn niet in staat om te bepalen of God ook verhoort. „Deze wereld is slechts een klein en onduidelijk raam van Gods grote waarheid.”