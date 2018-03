Predikant van ggiN Opheusden losgemaakt

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden heeft van de classis Oost toestemming gekregen zijn predikant, ds. A. van Voorden, los te maken van de gemeente.

Sinds begin januari was er een sprake van een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad in Opheusden en zijn predikant. Sindsdien preekte ds. Van Voorden niet in Opheusden.

De classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft donderdag, gezien het verzoek van de kerkenraad én van ds. Van Voorden, de kerkenraad toestemming verleend de predikant met ingang van 1 juni van zijn gemeente los te maken. Ds. Van Voorden blijft beroepbaar in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook kan hij blijven voorgaan in de bediening van Gods Woord en in de bediening van de sacramenten.

De commissie, die op verzoek van de classis de vertrouwensbreuk heeft onderzocht, is gevraagd voorlopig haar diensten te blijven verlenen nu de verhouding tussen de kerkenraad en predikant zodanig is gewijzigd dat het proces van herstel van vertrouwen in gang is gezet.