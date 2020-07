Onderzoek: Religie wereldwijd voor meeste mensen belangrijk

Ongeveer twee derde van de wereldbevolking ervaart God als belangrijk in het persoonlijke leven. De verschillen per werelddeel zijn aanzienlijk.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Amerikaanse gerenommeerde onderzoeksbureau Pew Research Center in 2019 heeft uitgevoerd in 13 landen. In totaal reageerden 38.426 mensen op de enquête.

Op de vraag of God een belangrijke rol speelt in hun leven, antwoordde 61 procent bevestigend. Een bijna gelijk aantal mensen (62 procent) gaf aan dat religie voor hen belangrijk is. Voor een meerderheid (53 procent) is ook het gebed belangrijk.

Minder mensen vinden echter het geloof in God een noodzakelijke voorwaarde om moreel juist te handelen: 51 procent van de ondervraagden ziet hier geen verband. Het gaat dan vooral om hoger opgeleide mensen en personen uit rijkere landen.

Mensen in opkomende economieën (zoals Mexico, India en de Filipijnen) zijn beduidend religieuzer dan mensen uit ontwikkelde landen. In West-Europa is het geloof in God sinds 1991 sterk afgenomen. Vooral in Spanje was er een sterke afname van mensen die zeggen dat God belangrijk is in hun leven: van 71 procent in 1991 naar 45 in 2019. Ook in Italië en Polen (landen met traditioneel een religieuze inslag) nam dit percentage fors af.

Tegelijkertijd is er in voormalige Sovjetrepublieken –waar religie werd onderdrukt of was verboden– een groeiend aantal mensen dat zegt dat God een belangrijke rol speelt in hun leven. Dit geldt voor bijvoorbeeld Rusland (toename van 16 procent), Bulgarije (14 procent) en Oekraïne (12 procent).

In Nederland gaf 39 procent van de ondervraagden aan religie belangrijk te vinden in het persoonlijke leven. In Europa scoorden alleen Frankrijk (33 procent) de Tsjechische Republiek (23 procent) en Zweden (22 procent) lager.