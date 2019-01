Kunstdetective vindt eeuwenoude religieuze beelden terug

Een Nederlandse kunstdetective heeft in Engeland twee zeldzame religieuze reliëfs teruggevonden die waren gestolen uit een oude Spaanse kerk.

Dat berichtte persbureau AFP maandag.

De kunstdetective, Arthur Brand, trof de stenen beelden aan in de tuin van een rijke Britse familie. De Britten hadden de voorwerpen in 2010 aangeschaft als tuinornamenten.

Beide reliëfs werden in 2004 gestolen uit de Santa Maria de Lara-kerk in de stad Burgos, Noord-Spanje. Volgens kunstkenners dateren ze uit de periode tussen de zevende en elfde eeuw. Een van de afbeeldingen op de beelden laat de apostel Johannes zien. De reliëfs wegen allebei zo’n vijftig kilo.

Brand, expert in het opsporen van geroofde kunstvoorwerpen, had acht jaar naar de verdwenen reliëfs uit Spanje gezocht. Hij vond ze terug onder de modder in de tuin van de aristocratische familie, ten noorden van Londen. Deze familie had de stenen beelden gekocht van een Franse dealer, die ze voor een paar miljoen euro had willen verkopen. Toen dat niet lukte, verkocht hij ze als tuinversiering, waarschijnlijk voor 50.000 euro per stuk.

Geschokt

De eigenaren waren volgens Brand geschokt toen ze hoorden van de herkomst van de tuinornamenten. „Ze waren zelfs zo geschokt dat ze de kunstwerken in een rivier wilden gooien en ze voor altijd wilden laten verdwijnen. Gelukkig konden we ze ervan overtuigen dat niet te doen.”

Brand noemt de voorwerpen „van onschatbare waarde” en spreekt van „een ongelooflijke vondst.” Dit verhaal, zegt hij, zou zomaar uit een spannende detective kunnen komen.

René Payo, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Burgos, noemt de vondst zeldzaam. Tijdens een besloten ceremonie, maandag in Londen, heeft Brand de kunstwerken overhandigd aan de Spaanse ambassade. Die wilde maandag geen commentaar geven.

Brand kwam vorig jaar ook in het nieuws toen hij in Engeland een gestolen 1600 jaar oud mozaïek uit Cyprus terugvond.