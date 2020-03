HHJO-jongerendag -16: Je moet weten wat je eindbestemming is

Ons leven is een reis, aldus ds. B. D. Bouman. „Elke reis heeft een beginpunt en een eindbestemming. Het komt erop aan te weten wat je eindbestemming is. Kun je dat zeker weten? Ja, dat staat duidelijk in de Bijbel.”

Ds. Bouman zei dit zaterdagmorgen in zijn toespraak op de HHJO-jongerendag -16 in Hoevelaken. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) hield in het gebouw van het Van Lodenstein College een jongerendag -16 met als thema ”Op Reis!”. Op 21 maart wordt een vergelijkbare bijeenkomst in Rotterdam gehouden.

Ds. Bouman, predikant van de hersteld hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en Sliedrecht, sprak voor zo’n 500 jongeren uit Noord-Nederland een appelwoord uit naar aanleiding van de reis van aartsvader Abraham uit Genesis 12. „Het leven van Abraham begon in Ur der Chaldeeën. De aartsvader werd geroepen op reis te gaan. Als Abraham deze roeping van God om op reis te gaan naar het beloofde land niet had gevolgd, was de eindbestemming de eeuwige rampzaligheid geweest, want Abraham was een afgodendienaar.”

beeld Jaco Klamer

Hij wees de jongeren erop hoe belangrijk het is in je leven te weten waar het eindigen zal. „Sommigen zeggen dat je nooit zeker kunt weten wat de eindbestemming is, maar dat is niet waar. De Bijbel is daar heel duidelijk over, namelijk dat er twee eindbestemmingen zijn. Het is of een eeuwige heerlijkheid of een eeuwige rampzaligheid. De Bijbel zegt dat wie in de Zoon van God gelooft, het eeuwige leven heeft. Wie niet in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. Het komt er dus op aan te weten wie de Heere Jezus voor jou is.”

De predikant adviseerde de jongeren de vraag naar het einddoel van de reis niet uit te stellen of af te schuiven, omdat die vraag op elk moment van levensbelang is. „Je leven is begonnen, dat is zeker. Wanneer je leven zal eindigen weet je niet, wel dat het eenmaal zal eindigen. Na afloop van dit appelwoord ben je zeker weer twintig minuten dichter bij het eindpunt gekomen. Er zijn allerlei roepstemmen, ook het coronavirus. Zoek de Heere en leef!”

Quiz

De spannende quiz leek in eerste instantie gewonnen te zijn door de hersteld hervormde jeugdvereniging uit Genemuiden. Maar de Genemuidenaars hadden te vroeg gejuicht, want nadat alle uitslagen elektronisch waren binnengekomen en verwerkt, bleek de jeugdvereniging van Apeldoorn toch de winnaar.

beeld Jaco Klamer

Na het plenaire gedeelte konden de jongeren kiezen uit vele workshops, met activiteiten en met verdieping, bezinning en discussie over het thema ”Op reis!”.

In de workshop onder leiding van ds. J. Kommerie stond de vraag centraal of de Bijbel als reisgids functioneert en op welke wijze die een gids is voor de levensreis. Ds. Kommerie, hersteld hervormd predikant te Andelst, vroeg de deelnemers zich af te vragen of de Bijbel ook echt onmisbaar is als gids voor het leven. „Een onbekende stad bezoeken tijdens je vakantie kan ook zonder een reisgids. Op weg naar de eeuwige bestemming is de Bijbel als routebeschrijving onmisbaar. Uiteindelijk is er één weg: het geloof in de Heere Jezus.”