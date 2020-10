Gereformeerde Bond stopt met leerstoel Groningen

De leerstoel van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verdwijnt.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft besloten geen opvolger te zoeken voor prof. dr. H. van den Belt, zo meldde het GB-orgaan De Waarheidsvriend donderdag.

Prof. Van den Belt was van 2012 tot 2019 bijzonder hoogleraar ”gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context” aan de RUG. Na diens overstap naar de Vrije Universiteit Amsterdam wilde de Bond de leerstoel voortzetten, om aanwezig te zijn „waar de Protestantse Kerk haar dienaren van het Woord opleidt.”

De RUG heeft als richtlijn dat een bijzonder hoogleraar een benoeming van een dag in de week krijgt. De Gereformeerde Bond vindt dat echter onvoldoende om „adequaat de doelstelling van de vereniging uit te dragen en naast het doen van onderzoek van betekenis te zijn voor studenten.”

De Gereformeerde Bond zette vervolgens in op de benoeming van een docent-onderzoeker (0,5 fte), maar ook daar zaten haken en ogen aan. „Het werkgeverschap bleek in deze constructie bij de RUG te komen, waarmee we inzake de sollicitatie gebonden bleken te zijn aan de regelgeving voor universiteiten.”

De GB kon „leven” met het laten vervallen van de voorwaarde dat sollicitanten lid zijn van de Gereformeerde Bond. „Onoverkomelijk” was echter dat de Bond niet als voorwaarde kon stellen dat sollicitanten in staat moeten zijn „vanuit een klassiek-gereformeerde levensovertuiging met een brede kring van studenten te kunnen optrekken.”

Juist de geloofs- en levensovertuiging moet –naast de academische bekwaamheid– de beoogde leerstoelhouder kernmerken, aldus de Gereformeerde Bond.

Teleurstelling

P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, zegt in een reactie dat de teleurstelling overheerst. „Tegelijk zien we dankbaar terug op de goede en vruchtbare jaren waarin prof. Van den Belt de leerstoel bezette en waarin hij veel voor studenten kon betekenen. We zullen nadenken of er andere wegen zijn om de studenten theologie uit Groningen van dienst te zijn.”

De Gereformeerde Bond heeft nog één leerstoel. Prof. dr. W. H. Th. Moehn bezet voor 0,4 fte de leerstoel ”geschiedenis van het gereformeerd protestantisme” aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast financiert de Gereformeerde Bond voor de helft de leerstoel systematische theologie van prof. Van den Belt aan de Vrije Universiteit.