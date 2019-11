Felle kritiek op kunstproject Oude Kerk Amsterdam

De nieuwe installatie van kunstenaar Villar Rojas legt een te zware belasting op de Oude Kerk in Amsterdam. Dat stelt Herman Vuijsje in een bijdrage in Het Parool van afgelopen vrijdag.

Vuijsje is kerkganger en bestuurslid van Stichting tot Behoud van de Oude Kerk. Tot eind april moeten kerkgangers zich een weg banen door een verduisterde kerk, via een soort loopgravenlandschap, tussen torenhoog opgetaste zandzakken en staketsels, langs de weggetimmerde preekstoel, om uiteindelijk een zijkapel te bereiken waar zij zoals in een schuilkerk hun dienst kunnen houden, zo beschrijft hij de situatie.

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn, is de omweg langs en over alle obstakels te zwaar. Sommigen zouden „zelfs” vertrokken zijn naar de rooms-katholieke Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade. De protestantse kerkgangers zijn het nu beu, aldus Vuijsje.

De installatie Poems for Earthlings van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas symboliseert volgens Stichting De Oude Kerk, die het gebouw in de hoofdstad als museum exploiteert, „een verdedigingslinie tegen alles waar wij ons tegen willen beschermen.” Het project werd eerder deze maand geopend.