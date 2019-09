Expositie Biblebelt bijzonder succesvol

De expositie ”Bij ons in de Biblebelt” in het Utrechtse Museum Catharijneconvent is –gemeten naar het aantal bezoekers per dag– de meest succesvolle tentoonstelling uit de geschiedenis van het museum.

Conservator Tanja Kootte meldde maandagmorgen dat meer dan 50.000 mensen de tentoonstelling hebben bezocht, sinds die op 7 juli werd geopend. De verwachting is dat het bezoekersaantal de komende weken oploopt naar 60.000 of meer. De tentoonstelling loopt nog tot en met 22 september.

Met deze cijfers is ”Bij ons in de Biblebelt” de meest succesvolle tentoonstelling uit de geschiedenis van het museum, gemeten naar aantallen bezoekers per dag. Het gemiddeld aantal bezoekers per dag ligt geregeld boven de 1000 bezoekers. Het lezingenprogramma is eveneens een succes, aldus Kootte. „Zelfs in de zomer waren er uitverkochte zalen.”

Kootte constateert dat de tentoonstelling in verschillende kranten en televisieprogramma’s aandacht heeft gekregen en ook nog altijd krijgt. „Nog aardiger dan die persaandacht en getallen vind ik het gegeven dat het allerlei verschillende mensen zijn die de weg naar het museum hebben gevonden en ook met elkaar in gesprek raken op de tentoonstelling”, aldus de conservator.

Kootte kondigt aan dat er nog verder onderzoek zal worden gedaan naar de achtergrond van de bezoekers van de tentoonstelling. Wel zijn er inmiddels schattingen waaruit zou blijken dat ongeveer 20 procent afkomstig is uit „reformatorische kring.”