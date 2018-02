Eerste pioniersplek uit pioniersplek PKN

Voor het eerst is er in de Protestantse Kerk een pioniersplek gevormd die voortkomt uit een (voormalige) pioniersplek. Wijkgemeente Crosspoint begint met pioniersplek House of Joy.

Rond de eeuwwisseling startte de bouw van duizenden woningen in de Vinexwijk Getsewoud te Nieuw-Vennep. In deze nieuwbouwwijk was geen enkele kerk gepland. In 2003 ging pioniersplek Crosspoint van start. Crosspoint werd in 2014 zelfstandig. Ze is uitgegroeid tot een wijkgemeente voor gezinnen met vaak hoogopgeleide ouders uit de buurt.

Zeven mensen van Crosspoint zijn nu intensief betrokken bij de start van de nieuwe pioniersplek House of Joy. Pionier Taco Koster ervoer het als een manco dat mensen met een buitenlandse achtergrond niet bereikt werden. Daarom is deze plek vanuit Crosspoint opgezet.

Doel is de ontmoeting met en het helpen van mensen die nog maar kort in Nederland wonen. Bezoekers kunnen vragen stellen en samen op zoek gaan naar wat ze voor elkaar kunnen betekenen. „Het is ook voor ons belangrijk om buiten de vertrouwde kaders te gaan, andere culturen te leren kennen en mee te schakelen met de mensen”, zegt Koster.

Een van de activiteiten is samen eten. Er wordt dan gebeden en uit de Bijbel gelezen. „We willen dienstbaar zijn en we hopen dat mensen de waarde van het Evangelie ontdekken”, aldus Koster.

Crosspoint besteedt zondag in de dienst aandacht aan het nieuwe initiatief.