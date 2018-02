Ds. D. van der Zwaag neemt afscheid van Pniëlkerk Veenendaal

Ds. D. van der Zwaag heeft zondagmiddag afscheid genomen van de christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal. De tekst voor deze dienst was 2 Petrus 3:11 en 12. Het thema van de preek was: ”Vrucht dragen door verwachting”.

Ds. Van der Zwaag werd toegesproken door ds. P. D. J. Buijs namens de classis Amersfoort en door ouderling A. M. Doornenbal namens kerkenraad en gemeente. Ds. Van der Zwaag diende de gemeente bijna negentien jaar. De cgk Veenendaal-Pniël kent twee predikantsplaatsen, die nu beide vacant zijn. In januari nam ds. H. H. Klomp afscheid van de gemeente. Hij ging met emeritaat. Ds. F. W. van der Rhee (Capelle aan den IJssel) wordt zijn opvolger, hij nam in januari het beroep aan dat op hem was uitgebracht. Ds. Van der Zwaag wordt op 24 maart bevestigd in Siegerswoude-De Wilp.

