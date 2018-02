Ds. A. Versluis neemt beroep aan naar cgk Ede

Ds. A. Versluis, predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Ouderkerk aan de Amstel, heeft het beroep aangenomen dat de cgk te Ede op hem heeft uitgebracht.

Sinds mei 2012 is ds. Versluis predikant van de cgk te Ouderkerk aan de Amstel. Eerder diende hij de cgk te Nieuweroord/Nieuw Balinge (2006).

In 2012 promoveerde ds. Versluis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een dissertatie (”Geen verbond, geen genade”) over het gebod van God in Deuteronomium 7 om de zeven Kanaänitische volken uit te roeien.

Vorig jaar werd hij hoofdredacteur van De Wekker, kerkelijk orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De cgk te Ede was sinds het vertrek van ds. P. D. J. Buijs vorig jaar februari vacant.

---

Lees ook:

Nieuwe hoofdredacteur dr. Arie Versluis: ‘Niet gezocht. Wel mooie, verantwoordelijke taak’ (De Wekker, 17-02-2017)

Ds. Versluis promoveert op bevel uitroeiing Kanaänieten (Reformatorisch Dagblad, 21-06-2012)

Zeven volken volledig uitroeien - interview met ds. A. Versluis (Reformatorisch Dagblad, 16-06-2012)

Ouderkerk aan de Amstel: bevestiging en intrede ds. A. Versluis (De Wekker, 25-05-2012)

Nieuweroord/Nieuw Balinge: afscheid ds. A. Versluis (De Wekker, 27-04-2012)

Kand. A. Versluis doet intrede in Nw-Balinge (Reformatorisch Dagblad, 27-02-2006)