Ds. A. Robbertsen neemt afscheid van hervormd Hendrik-Ido-Ambacht

Ds. A. Robbertsen heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht, wijkgemeente Dorpskerk. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Zacharia 14:4-9 en Lucas 21:25-31. Het thema van de preek was: ”Leven met toekomstverwachting”. Kenmerkend voor het bestaan is niet dat een mens vergankelijk is, maar dat God komende is, zo zei hij. Niet achterom kijken, maar verwachtingsvol vooruitzien typeert de christen.

Ds. Robbertsen werd toegesproken door J. P. Koutstaal, voorzitter van de kerkenraad, en door ds. E. Bouter van zusterwijkgemeente Elim namens de collega-predikanten. Ds. Robbertsen dankte de gemeente voor de vele goede ontmoetingen. De predikant treedt in dienst van de diaconale Stichting Talent Present in het noorden van Rotterdam en gaat daar als buurtdominee bouwen aan een nieuwe gemeente.