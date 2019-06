Curatorium GG stelt twee kandidaten beroepbaar

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft kandidaat G. P. van Nieuw Amerongen uit Stolwijk en kandidaat M. L. Dekker uit Hendrik-Ido-Ambacht met ingang van 17 juni beroepbaar gesteld.

Dat maakte het curatorium, dat dinsdag en donderdag vergaderde, donderdagmiddag bekend.

De beroepbaarstelling van kandidaat Dekker geldt alleen voor het werk van het deputaatschap voor Israël in Nazareth.

Student P. C. Vlot is bevorderd naar het vierde leerjaar. De studenten J. Beens, L. van der Kuijl en P.J. de Raaf zijn bevorderd naar het derde leerjaar. Zij mogen nu naast hun studie in de gemeenten uitgaan om te proponeren op de zondagen en eens per maand in een weekdienst. In vakanties mogen zij ook een extra weekdienst vervullen.

De studenten M. Boersma en M. G. van Middendorp zijn bevorderd naar het tweede leerjaar. Op 27 augustus beginnen A. E. Brijder, J. M. Evers en J. J. Hoogerbrug aan hun studie. Het curatorium benadrukt dat student Evers toegelaten is om opgeleid te worden tot predikant binnen het geheel van de kring van gemeenten. „Omdat hij in Nieuw-Zeeland woont, heeft de praktische invulling van de opleiding nadere aandacht nodig. Deze wordt in goed onderling overleg vorm gegeven.”