Commissie onderzoekt zaak-Kruiningen in opdracht GG-classis Goes

De classis Goes van de Gereformeerde Gemeenten (GG) heeft woensdag een commissie ingesteld die het appel van oud-diaken H. Jansen tegen de kerkenraad van de gg Kruiningen gaat onderzoeken.

Dat maakte het moderamen van de classis donderdagmorgen bekend.

De commissie bestaat uit twee predikanten en drie ouderlingen die nog geen inhoudelijke bemoeienis met deze zaak hebben gehad.

De commissie moet de ontvankelijkheid van het appel nagaan. „Onderzocht zal worden of zowel de kerkenraad als de appellant op basis van het kerkelijke recht juist gehandeld heeft”, aldus het moderamen. Het advies van de commissie wordt op 26 juni besproken. Dan overlegt de classis ook over de vraag hoe om te gaan met de situatie in de gg Kruiningen.

Oud-diaken Jansen werd op 2 mei door de rechter in Middelburg in het gelijk gesteld na een kort geding dat hij had aangespannen tegen de Kruiningse kerkenraad. De rechter droeg de kerkenraad onder meer op een censuurmaatregel tegen Jansen op te heffen, omdat bij het opleggen daarvan niet zou zijn gehandeld volgens de kerkelijke regels.

Het nu door Jansen ingestelde appel bevat onder meer bezwaren tegen het handelen van ds. G. Bredeweg, de predikant van de gg Kruiningen.