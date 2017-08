Burgemeester Reimerswaal roept partijen in Kruiningen op tot „verzoening”

Waarnemend burgemeester P. A. Zoon van de burgerlijke gemeente Reimerswaal, waaronder Kruiningen valt, roept de partijen in de zogenoemde kwestie-Kruiningen op zich met elkaar te verzoenen. „Ik zou zeggen dat Bijbel en kerk dat leren.”

Zoon (VVD) deed zijn oproep inmiddels in diverse Zeeuwse media. Desgevraagd liet hij dinsdagmiddag ook tegenover deze krant weten dat het hem „als burgemeester bedroeft dat er in de gemeenschap Kruiningen blijkbaar tegenstellingen zijn die onoverbrugbaar zijn. Ik zou willen dat ik daar iets in kon betekenen, omdat ik er niet vrolijk van word.”

De burgemeester doelt hierbij onder meer op de mogelijke volg- of afluisterapparatuur die maandag aangetroffen is onder de auto van ds. G. Bredeweg, predikant van de gereformeerde gemeente te Kruiningen. „Buitenproportioneel.”

Zoon ziet de kwestie echter niet als een gemeentelijke aangelegenheid. „Je staat aan de zijlijn. Wel sta ik in nauw contact met politie en justitie. Maar tot nu toe zien we geen aanleiding tot, bijvoorbeeld, preventieve maatregelen. De openbare orde is niet in geding.”

Hij roept de partijen op de strijdbijl te begraven. „Probeer tot verzoening te komen. Ik zou zeggen dat Bijbel en kerk dat leren.”

De 67-jarige burgemeester, die zichzelf als liberaal omschrijft, is lid van „de oude Nederlandse Hervormde Kerk, nu de PKN zeg maar. Ik ben dus zelf ook kerkganger.”

Alleen technisch onderzoek

Overigens heeft de politie Zeeland-West-Brabant de mogelijke volg- en/of afluisterapparatuur die maandag is aangetroffen onder de auto van ds. G. Bredeweg alleen meegenomen voor „technisch onderzoek.” Dat zei politiewoordvoerder Christel Willems dinsdagmiddag in reactie op het bericht dat er onder de auto van ds. Bredeweg „vermoedelijk volg- en waarschijnlijk ook afluisterapparatuur” is gevonden. Willems: „Het kastje, of het voorwerp, dat gevonden is, hebben we opgestuurd voor technisch onderzoek. We bekijken nu wat het is: afluisterapparatuur, of wat dan ook.”

De woordvoerder weerspreekt overigens dat er aangifte bij de politie is gedaan. „Wel hebben we met betrokkenen gesproken. Maar we onderzoeken op dit moment dus niet of er sprake is van strafbare feiten.”

Willems bevestigt dat de politie veertien dagen geleden „extra inzet heeft gepleegd” rond de zondagse diensten in Kruiningen. „Maar daarna niet meer.”