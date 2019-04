Benedictus XVI: Misbruik komt door geestelijke crisis

Een belangrijke oorzaak van het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is de „vervreemding van God en geloof” in de samenleving.

Dat stelt de voormalige paus Benedictus XVI in een deze week verschenen verklaring over de misbruikschandalen in de kerk. Het document stond onder meer op de website van het Italiaanse dagblad Corriere della Sera.

Tijdens het pontificaat van Benedictus XVI (2005–2013) kwamen in diverse landen misbruikschandalen aan het licht.

De nu bijna 92-jarige emeritus paus ziet het misbruik als een geestelijke crisis. Hij roept op tot vernieuwde aandacht voor het geloof.

Als oorzaak van het seksueel misbruik noemt de voormalige kerkleider onder meer de „vervreemding van God en geloof.” Volgens hem leidde dat vanaf de jaren zestig tot een afkeer van de rooms-katholieke seksuele moraal. „Dit heeft fatale gevolgen gehad voor de theologie, de priesteropleidingen en de verkiezing van bisschoppen.”