In het derde en laatste deel van ”Helder en klaar” behandelt Evert Barten, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad, deel 2 en 3 van de ”Redelijke Godsdienst” van Wilhelmus à Brakel. De ”Redelijke Godsdienst” is het bekendste werk van À Brakel en biedt een overzicht van de geloofsleer. Er blijkt duidelijk uit dat de schijver dicht bij de Heere geleefd heeft. ”Helder en klaar” is een weergave van de ”Redelijke Godsdienst” in de taal van nu. Aan de hand van herkenbare vragen is deze bewerking behulpzaam om de rijke inhoud van dit standaardwerk te ontdekken. Over de eeuwige heerlijkheid schrijft Barten: „Het is deze heerlijkheid die op jou als gelovige staat te wachten. Wees daarom een voorbeeld van godzaligheid, geloof, moed en hoop. Vertel anderen over deze heerlijkheid en neem ze mee op weg.”

Helder en klaar 3. De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd, Evert Barten; uitg. Den Hertog; 225 blz.; € 20,90