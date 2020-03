Oproep: Schrijf een gedicht over het thema ”Isolement”

De RD-boekenredactie biedt de komende weken op een speciale webpagina ruimte voor lezersgedichten. Het thema voor deze week is ”Isolement”.

Voor iedereen die nu thuis is en te veel gedachten in z’n hoofd heeft: schrijf eens een gedicht. Schrijven ordent je gedachten, creatief bezig zijn zorgt voor een voldaan gevoel, en met het resultaat kun je wellicht ook andere mensen blij maken.

Tot en met zaterdag 4 april kunnen nieuwe gedichten worden ingestuurd. Begin volgende week zoekt de boekenredactie de mooiste gedichten uit. De beste tien krijgen weer een ereplaats op de webpagina rd.nl/gedicht2020, de winnaar krijgt ook een plekje in de papieren krant.

Iedereen mag meedoen (ook eerdere inzenders).

Gedichten kunnen worden ingestuurd via het mailadres cultuur@rd.nl, onder vermelding van naam en woonplaats van de dichter. Inzendingen per post zijn in verband met de omstandigheden niet mogelijk.

De gedichten mogen niet langer dan 24 regels zijn, verder is de vorm vrij.

Bij het beoordelen van de inzendingen kijken we naar originaliteit in inhoud en taalgebruik. Liefst geen clichés, niet te sentimenteel, niet te voorspelbaar. De lezer moet het gevoel hebben: ”Hé, zo heb ik het nog nooit bekeken”.

Een goed gedicht gebruikt niet te veel abstracte woorden (zoals ”onzekerheid” of ”liefde” of ”vertrouwen” of ”depressiviteit”) maar maakt zulke gevoelens juist tastbaar door heel concrete beelden en woorden (”bloem”, ”wolk”, ”regenbui”, ”brug”, ”zandkorrel”).

Kijk voor meer schrijftips eens op deze website.